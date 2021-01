USA senat kinnitas Lloyd Austini uueks kaitseministriks

Austin on president Joe Bideni administratsioonis teine ministrikandidaat, kes saab senatilt heakskiidu, ja esimene afroameeriklane, kes Pentagoni juhtima asub.

Eriluba on antud varem kaks korda – viimati 2017. aastal Donald Trumpi esimesele kaitseministrile Jim Mattisele.

Austin lubas teisipäeval senati relvajõudude komitee kuulamisel tegelda muu hulgas äärmuslastega sõjaväe enda ridades. Austin lubas "puhastada relvajõud rassistidest ja äärmuslastest, ning luua õhkkond, kus igaühel, kes on sobiv ja tahab, on võimalus teenida seda riiki väärikalt".

"Kaitseministeeriumi töö on hoida Ameerika meie vaenlaste eest turvalisena. Kuid me ei saa seda teha, kui mõned meie vaenlased on meie enda ridades," ütles Austin.