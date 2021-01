Soome piirab alates kolmapäevast piiriülest liikumist

Välisminister Urmas Reinsalu ütles keskpäeval Postimehele, et Soome valitsuse laual on ettepanekud võimaliku karmistamise kohta. «Mina palusin Soome välisministril hoiduda kõigist rasketest usaldusmeetmetest, mis tõkestaksid meie piiriülestel töötajatel Soome ja Eesti vahet liikuda. Minu palvel tegi sama ka peaminister Jüri Ratas, kes rääkis Sanna Mariniga,» lausus Reinsalu.



Neljapäeval ütles sotsiaalminister Tanel Kiik, et Soomega arutlusel on küsimus selles, et kuidas Tallinna ja Helsingi vahelisel liikumisel tõsta usaldusmeetmeid. «Siin on küsimus, et kuidas hoida võimalikult madalal riske ja samal ajal säilitada neile, kellele see reisimine on vältimatu vajadus, seda maksimaalselt võimaldada,» põhjendas Kiik.