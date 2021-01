Rio kuulus karneval jääb tänavu sootuks ära

«On naiivne loota, et tingimused muutuksid juuliks nii palju, et karneval saaks toimuda, samal ajal kui haiglad, eriti riigi põhjaosas, maadlevad täiendavate voodikohtade ja lisahapniku leidmisega koroonahaigetele,» kirjutas Paes Twitteris.

Brasiilia alustas vaktsineerimist alles esmaspäeval ning esialgu on riik oma 212 miljoni elaniku jaoks saanud kuus miljonit annust.

«Aastal 2022 oleme kõik vaktsineeritud ja saame nautida elu ja kultuuri just nii kirglikult, nagu me oleme ära teeninud,» jätkas linnapea.

Karneval on meelitanud riiki igal aastal miljoneid külastajaid ja nende turistidollareid. Selle ärajätmine mõjutab rängalt Rio majandust ja Paes lubas riigiabi inimestele, kes on kuid pidustuste toimumise nimel vaeva näinud.

Koroonaviiruse teine laine on Brasiiliat rängalt räsinud. Covid-19 tagajärjel on iga päev surnud tuhatkond inimest ja kokku pandeemia vältel üle 214 000, mis on Ühendriikide järel maailmas teine näitaja.