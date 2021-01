FOTOD JA VIDEO ⟩ Vene linnades algasid meeleavaldused Navalnõi toetuseks

Paljude riikide juhid on nõudnud Navalnõi vabastamist. Samad riigid taotlevad Venemaalt ka Navalnõi mõrvamise katse avatud ja põhjalikku uurimist. Opositsioonijuht ise on süüdistanud rünnakus Vene julgeolekuteenistust ja president Vladimir Putinit.

Paljud venelased on avaldanud Navalnõile toetust muu hulgas sotsiaalmeedias. Nende seas on ka avaliku elu tegelasi, kes üldiselt hoiavad poliitikast eemale. Kohal on Yuri Dud, kes sai populaarseks Venemaal tänu oma intervjuusarjale juutuubis. Dud tegi ka pärast Navalnõi mürgitamist temaga intervjuu.

Habarovskis protestiti Furgali ja Navalnõi toetuseks

Venemaa teleuudised Navalnõist

Venemaa riiklik kanal Pervõi Kanal näitas keskpäeastes teleuudistes kõike muud kui proteste. Näiteks loeti ette Venemaa seis koroonaviiruse levikus. Lisaks Euroopa Liidu rasket võitlust Covid-19ga, kus riikide haiglad on koroonapatsiente täis, ka Inglismaa peaministri öeldut, et Briti tüvi on veel ohtlikum, kui ennist arvati. Veel peatuti teemal, et Venemaa on vaktsineerimise tempot kiirendamas.