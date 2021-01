Tai rahvuspargis nähti haruldast Siiami krokodilli

See magevee krokodill oli kunagi Kagu-Aasias levinud, kuid nüüdseks on neid nii väheks jäänud, et Siiami krokodill lisati Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) punasesse nimistusse.

«Kuigi Siiami krokodill on kiskja, on ta üks esimesi keskkonna närbumise ohvreid, seega on tema nägemine kinnitus, et rahvuspargi keskkond on siiani veel hea seisus,» teatas Myanmari piiri lähedal asuva Kaeng Krachani rahvuspargi juhataja Manoon Prewsoongnern.