Tšehhi pubid avasid protestiks koroonapiirangutele oma uksed

Sajad söögi- ja joogikohad on ühenenud liikumise Chcípl Pes (Koer on surnud) protestiga. Nimi viitab valitsuse pandeemiavastaste piirangute süsteemile PES (KOER).

«Me oleme olnud valitsuse suhtes rahulolematud juba pikka aega ja tahame näidata, et see on valinud vale tee,» ütles Prahast edelas Jinces asuva pruulikoja ja restorani Malý Janek juhataha Jiří Janeček.

«Meil on saanud kõrini ja me arvame, et ministrid peaksid kaaluma oma ametikohtadelt tagasiastumist,» ütles liikumise kaasasutaja Janeček.

Praha linnavalitsuse kõneisik Vit Hofman ütles uudisteagentuurile AFP, et uksed avanud restorane võib oodata koroonapiirangute rikkumise eest kuni 20 000 Tšehhi krooni (765 euro) suurune trahv.

Restoranid, pubid ja baarid, samuti kinod, teatrid, loomaaiad, spordisaalid ja suur osa kauplustest on kinni alates oktoobrist. Ainus leevendus tehti enne jõule.

10,7 miljoni elanikuga Tšehhis on positiivse koroonaproovi andnud üle 930 000 inimese. Surnud on 16 270 Covid-19 haiget ning iga päev lisandub umbes 8000 uut nakatumist.

Sügisel asutatud Chcípl Pes on korraldanud mitu protestiüritust, seal hulgas kilomeetri pikkuse tühjadest õllekannudest keti Praha vanalinnas varem sel kuul.

Hiljuti muutus Chcípl Pes poliitiliseks liikumiseks, mis võimaldab pubidel tegutseda poliitikaklubidena, kus liikmed ja fännid saavad kohtuda.