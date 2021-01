Polisario Rinne teatas piiriala ründamisest

Maroko ametnik Rabatis ütles, et Guerguerati lähistel toimus tulistamine, kuid liiklust maanteel see ei häirinud.

Lääne-Sahara on vaidlusalune ning jagatud endine Hispaania koloonia, mis on peamiselt Maroko kontrolli all. Regioonis on pinged iseseisvusliikumisega Polisario Rinne kestnud alates 1970. aastatest.