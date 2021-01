Minister Austin kinnitas, et Senkaku saarte puhul rakendub USA-Jaapani julgeolekuleppe viies säte ning Ühendriigid on valmis vastu seisma mis tahes katsetele status quo rikkumiseks Ida-Hiina merel.

Senkaku (hiinapäraselt Diaoyu) saared on Jaapani kontrolli all, kuid nad on juba pikka aega Jaapani ja Hiina territoriaalse vaidluse objektiks.