Šotimaa liider lubas taas uut iseseisvusreferendumit

Kui tema Šoti Rahvuspartei (SNP) teeb mais regionaalsetel valimistel tugeva tulemuse, siis lubas Sturgeon läbi viia uue referendumi sellest hoolimata, et Briti peaministri Boris Johnsoni sõnul saab seesuguse hääletuse teha vaid kord põlvkonna jooksul.

«Ma soovin seaduslikku referendumit, just neid volitusi taotlen ma Šoti rahvalt mais. Ja kui nad mulle need volitused annavad, siis seda ma kavatsen teha,» lausus ta BBC-le.

Johnson «keeldub sellest nõudmisest kindlalt», vahendas The Sunday Times kõrgete valitsusallikate sõnu.

Sturgeon tõi välja asjaolu, et küsitlused näitavad nüüd, et Šotimaal soovib enamik inimesi iseseisvust.

Sunday Timesi uuringu kohaselt soovib 50 protsenti Šoti valijatest uut referendumit järgmise viie aasta jooksul. Seejuures on 49 protsenti otsustanud kindlalt hääletada iseseisvuse poolt ja 44 vastu.

Kakskümmend kaks protsenti Šoti valijaid on seisukohal, et Johnson on teinud head tööd pandeemiaga võitlemisel, Sturgeoni toimetulekut koroonakriisiga peab edukaks 61 protsenti.