ÜRO: enam kui pool Süüria lastest on haridusest ilma jäetud

See on järsk tõus võrreldes UNICEF-i varasema hinnanguga, et kolmandik Süüria lastest ei käi koolis. Kolmandik riigi koolidest on varemetes või relvarühmituste kontrolli all.

«Pärast pea kümme aastat kestnud sõda Süürias on enam kui pool lastest haridusest ilma jäetud,» teatas UNICEF oma avalduses, hinnates, et kogu riigis on üle 2,4 miljoni lapse, kes ei käi koolis.

«See arv kasvas aastal 2020 koroonaviiruse pandeemia tõttu veelgi, halvendades hariduse andmise olukorda Süürias,» ütlesid UNICEF-i Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika juht Ted Chaiban ning Süüria kriisi juht Muhannad Hadi oma ühisavalduses.

«Süüria haridusüsteem on üle koormatud, alarahastatud, killustunud ning võimetu pakkuma ohutut, õiglast ja pidevat teenust miljonitele lastele,» lisasid nad.

Süüria kodusõda algas 2011. aastal pärast valitsusvastaste meeleavalduste jõhkrat mahasurumist, mille tagajärjel hargnes keerukas konflikt, kus osalesid ka äärmusrühmitused ning võõrriikide väed.

Süüria konfliktis on tapetud üle 387 000 inimese ja enam kui pool sõjaeelsest elanikkonnast on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma.

«Ühte kolmest Süüria koolist pole enam võimalik kasutada, sest need on hävitatud, kahjustatud, või kasutatakse neid sõjalistel eesmärkidel,» seisab avalduses. Need koolid, mis töötavad, on UNICEFI teatel tihtipeale ülerahvastatud ning asuvad «hoonetes, kus puudub vesi, sanitaarsüsteemid, elekter, küte ja ventilatsioon».