Norra tahab uuesti avada Oslo piirkonna alkoholipoed

Ameti hinnangul kujutab naabervaldadesse alkoholi ostma siirduvate inimeste vool suuremat nakatumisohtu, kui kaupluste lahtihoidmine. Ühtlasi toodi välja, et alkoholipoodides on rakendatud väga häid meetmeid nakatumiste ärahoidmiseks.

Oslo ümbruse omavalitsustes kasvas laupäeval alkoholipoodide müügimaht ligi 300 protsenti võrreldes eelmise nädalaga. Mitmel pool tekkisid kaupluste juurde pikad järjekorrad.

Rootsi valitsus otsustas pühapäeval erakorralisel istungil keelata riiki sisenemise Norrast saabujatele, kus Oslo piirkonnas levib koroonaviiruse nakkavam Briti tüvi.

Keeld jõustus keskööl ning kehtib kuni 14. veebruarini.

Välisministeerium soovitab hoiduda ka mitte hädavajalikest reisidest Norrasse. Rootsi kodanikke ei saa Norrast tulles takistada kodumaale naasmast. Siseminister Mikael Damberg lausus, et usub, et paljud on olukorrast teadlikud ning lükkavad reisi naaberriiki edasi.

Keeld ei puuduta neid Norrast saabujaid, kel on Rootsis töökohta, kes töötavad kaubaveo alal või kellel on reisiks kaalukaid perekondlikke põhjusi. Dambergi sõnul mõjutas otsust asjaolu, et Norra rakendas Oslo piirkonnas rangeid piirangud, mille tõttu on seal suletud kõik poed peale apteekide ja toidukaupluste.

«Kuna Norra poed ja alkoholikauplused on suletud, on oht, et norralased tulevad Rootsi ja lisavad siin nakatumist,» põhjendas Damberg.