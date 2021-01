Trumpi tagandamine jõuab senatisse

Nii algab ajaloo esimene tagandamisjuurdlus juba ametist lahkunud presidendi üle. Pelosi rõhutas eelmisel nädalal, et veebruari teisele nädalale planeeritud protsess peab edasi minema. «Ma ei arva, et sellega läheb kaua, kuid me peame seda tegema,» lausus ta.