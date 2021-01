Inglased ja šotlased joovad end kõige sagedamini purju

2020. aastal korraldatud ülemaailmne uimastiuuring (GDS) leidis, et Ühendkuningriigi alkoholiprobleem on suurem murekoht kui ühegi teise uimasti tarvitamine. Üle viie protsendi alla 25-aastastest Ühendkuningriigi elanikest märkisid, et on pöördunud joomise tagajärjel haiglasse. Ülemaailmselt on keskmine näitaja kaks protsenti.