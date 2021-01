Uus-Meremaa piirid jäävad veel aastaks suletuks

Arderni sõnul näitab nädalavahetusel avastatud Uus-Meremaa esimene riigisisene nakkusjuhtum üle kahe kuu jooksul, et Covid-19 kujutab riigile endiselt ohtu.

Valitsus ei ava läinud märtsis suletud piire, kuni pandeemia maailmas kestab, ütles Ardern. «Arvestades riske, mis meid maailmas ümbritsevad, ja ebakindlust seoses vaktsiinide kasutuselevõtuga, võime me oodata, et see mõjutab piire suure osa sellest aastast,» ütles peaminister.