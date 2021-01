Saksamaa tervishoiuministeerium asus täna samuti toetama Euroopa Liidu (EL) ettepanekut piirata Covid-19 vaktsiinide eksporti ühendustest, kuna nii Pfizer kui ka AstraZeneca on teatanud tarnekärbetest. Rootsi peatas aga vaktsiini dooside arvu üle käiva vaidluse tõttu maksed Pfizerile.

EL tegi ettepaneku luua vaktsiiniekspordi register, et näha, milliseid tarneid kärbitakse ja milliseid mitte.

«Ma mõistan, et tootmises on probleeme, aga siis peaks see mõjutama kõiki ühtmoodi,» ütles Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn telekanalile ZDF. «See ei tähenda Euroopa esikohale seadmist, vaid puudutab Euroopa õiglast osa.»