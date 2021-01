Navalnõi meeskond kutsub nädalavahetusel FSB ette meelt avaldama

Samal tänaval teineteisest kilomeetri kaugusel asuvatelt väljakutelt on protestijail kavas marssida läbi Moskva.

Navalnõi piirkondliku võrgustiku juht Leonid Volkov ütles AFP-le, et protetimarsi korraldajad otsustasid kutsuda inimesed FSB ette, sest just nemad on mürgitajad, ja presidendiadministratsiooni juurde, kuna seal tehakse otsuseid Navalnõi vangistamise ja vabastamise kohta.