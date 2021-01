Läti soovib koroonavaktsiini tarnekokkulepetest kinnipidamist

Minister säutsus, et Euroopa Ravimiamet peaks sel nädalal andma kasutusloa ka AstraZeneca vaktsiinile Euroopas. Heakskiit põhineb viimasel kinnitust leidnud teadusinfol ning käitume sellele vastavalt, ütles Pavļuts.

Samal ajal nõuame peaminister, välisminister ja justiitsminister ning mina selgitusi tarnete ajakava kohta, lausus Pavļuts. «Tarnelepinguid peab täitma ja see tuleb tagada kõigi võimalike juriidiliste, diplomaatiliste ja majanduslike vahenditega,» usub minister.

Ta lisas, et teated ja ebakindlus koroonavaktsiini tõhususe ja kättesaadavuse osas on osa praegusest kriisist. «Meie otsus põhineb teadlaste kõige usaldusväärsemal otsusel ja me oleme valmis sellele vastavalt inimesi kiiresti vaktsineerima hakkama,» säutsus minister.

Välisminister Edgars Rinkēvičs ütles teisipäeva hommikul Läti raadiole, et käib raske töö, sundimaks ettevõtteid oma lubadustest koroonavaktsiini tarnete osas kinni pidama.

Ta rõhutas, et Läti koos kolleegidega teistest riikidest teeb selles osas koostööd Euroopa Komisjoniga. Rinkēvičs teatas, et esmaspäeval toimus EL-i välisministrite kohtumine ning tehakse palju tööd, et sundida suurettevõtteid oma kohustustest kinni pidama.

Minister meenutas, et kokkulepped sõlmiti liikmesriikide tasemel. «Kuid peab mõistma, et kõigil liikmesmaadel on praegu probleeme. Ja tuleb ka aru saada, et need kokkulepped on praegu sellised, et neid on võimalik vähesel määral erinevalt tõlgendada,» lausus minister välistamata võimalust, et juhul kui leppeid ei täideta, peab Läti mõne ettevõtte kohtusse kaebama.

Sel juhul peavad valitsus ning kolleegid justiits-, tervishoiu- ning teistest ministeeriumidest selle üle otsustama, tõdes Rinkēvičs.

«Loomulikult survestatakse neid ettevõtteid praegu nii EL-i kui liikmesriikide tasemel. Ja arvame, et pole aus, et neist kokkulepetest kinni ei peeta, eriti AstraZeneca puhul, kes sai Euroopa Liidult vaktsiini uuringuteks ja arendamiseks märkimisväärse rahasüsti,» lausus Rinkēvičs.

Euroopa Liit hoiatas esmaspäeval Briti-Rootsi ravimihiidu AstraZenecat, et ootamatu viivitus miljonite vaktsiinidooside tarnimises on «EL-ile vastuvõetamatu».

EL-i tervishoiuvolinik Stella Kyriakides teatas, et «EL soovib täpselt teada, millised doosid AstraZeneca seni tootnud on ja kas ja kellele need tarnitud on.»