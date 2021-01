FOTOD ⟩ Tuneesias avaldati valitsuse ümberkorralduste arutamise ajal meelt

Peaminister Hichem Mechichi ütles parlamendisaadikutele, et sise-, justiits-, tervishoiu- ja teiste võtmetähtsusega ministrite väljavahetamise eesmärk on luua «tõhusam reformimeeskond». Tema sõnul on kavas vahetada välja 11 ministrit.

Valitsusjuht on aga silmitsi president Kais Saiedi vastuseisuga, kes ütles, et temaga ei ole konsulteeritud. Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et üks ministrikandidaat oli seotud ühe korruptsioonijuhtumiga ja veel kolme kahtlustati huvide konfliktis.

Tuneesias on sotsiaalsed rahutused kestnud aastakümne pärast seda, kui araabia kevade protestidega kukutati autokraadist riigipea Zine El Abidine Ben Ali. Poliitilist ja majanduskriisi on süvendanud koroonapandeemia.

Julgeolekujõud on korraldanud massilisi vahistamisi rohkem kui nädala kestnud rahutuste ajal politsei repressioonide, vaesuse, ebavõrdsuse ja korruptsiooni vastu.

Paljusid tuneeslasi on vihastanud see, et poliitikud on tegelenud rohkem võimuvõitluse kui vaeste kannatuste leevendamisega kõrge tööpuuduse ja kiiresti tõusvate hindade ajal.