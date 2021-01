USA kongressi ründamisega seoses on saanud süüdistuse üle 150 inimese

Võimud on algatanud uurimise rohkem kui 400 inimese suhtes, kes osalesid tolleaegse presidendi Donald Trumpi toetajate rünnakus kongressihoonele, ütles Washingtoni föderaalprokuröri kohusetäitja Michael Sherwin.

«Ajal, mil me praegu siin istume, see nimekiri on kasvamas,» lausus Sherwin.