USA teatas suhete taastamisest palestiinlastega

USA suursaadiku kohusetäitja Richard Mills teatas Bideni otsusest ÜRO Julgeolekunõukogu kõrgetasemelisel kohtumisel, öeldes, et Ühendriikide uus administratsioon usub, et «see on parim viis tagada Iisraeli tulevik demokraatliku ja juudiriigina, toetades samas palestiinlaste legitiimseid püüdlusi saada oma riik ning elada väärikalt ja turvaliselt».