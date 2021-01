Senati vabariiklased väljendasid vastuseisu Trumpi tagandamisele

Demokraatidel tuleb veenda 17 vabariiklasest senaatorit, keda on vaja kahe kolmandiku suuruse enamuse saavutamiseks sajaliikmelises senatis, et Trump süüdi mõista.

Ligi pooled senaatorid hääletasid teisipäeval Trumpi tagandamisprotsessi pidamise vastu, jäädes alla häältega 45-55. Need senaatorid mõistavad, et see «protsess on surnud enne senatisse jõudmist», ütles vabariiklasest Kentucky osariigi senaator Rand Paul.