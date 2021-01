Euroopa Liit ei jäänud AstraZeneca tarneviivituse põhjendusega rahule

Briti-Rootsi ravimifirmal on Euroopa Komisjoniga leping 400 miljoni doosi koroonavaktsiini tarnimiseks. Nüüd hoiatas firma, et tootmishäirete tõttu Euroopa tehastes ei suudeta seda eesmärki täita. Samal ajal aga ei kannata tootmisraskuste tõttu tarned Suurbritanniasse.

AstraZeneca peadirektor Pascal Soriot ütles teisipäeval usutluses, et britid sõlmisid lepingu kolm kuud enne ELi, nii et firmal oli aega Briti tehaste tõrked likvideerida. «Euroopas oleme me nende tõrgete kõrvaldamisega kolm kuud maha jäänud. Kas ma tahaksin paremini hakkama saada? Loomulikult,» ütles ta.