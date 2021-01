Brüssel esitas Poolale kohtureformi osas järjekordse ultimaatumi

Valitsuse määratud kogu, mis loodi 2017. aastal kohtunike karistamiseks, on osa parempoolse võimupartei Seadus ja Õiglus (PiS) vastuolulisest kohtureformist.

«Ülemkohtu distsiplinaarkogu jätkab Poola kohtunike enda haardesse võtmist ja nende sõltumatuse ohustamist,» ütles Euroopa Komisjoni õigusvolinik Didier Reynders.

«Ma olen valmis võtma karme meetmeid tagamaks, et kõik Euroopa Liidu kohtud saavad täita oma ülesandeid täiesti sõltumatult, nagu seda nõuab ELi õigus.»

Komisjon andis Poolale kuu aega, et võtta meetmeid, mis viiks riigi ELi õigusega vastavusse. Vastasel juhul võidakse taas Varssavi vastu Euroopa Kohtusse (ECJ) pöörduda.

«Tänane otsus on edasine samm ja ma olen kindel, et see kannab vilja,» lisas Reynders.

Otsus on osa «rikkumismenetlusest», mis algatati Poola õigusreformide vastu aprillis. See on neljas õiguslik samm, mille Brüssel on Poola kohtureformide vastu astunud.

«Komisjon leiab, et Poola rikub ELi õigust, kui see lubab ülemkohtu distsiplinaarkogul, mille sõltumatus ja erapooletus pole tagatud, teha otsuseid, millel on otsene mõju kohtunikele ja sellele, kuidas nad oma ülesandeid täidavad,» öeldi avalduses.

«Ainuüksi võimalusel, et võidakse olla silmitsi menetlusega kogu ees, mille sõltumatus pole tagatud, on kohtunike jaoks heidutav mõju ja see võib mõjutada nende sõltumatust.»

PiSi väitel on reformid vajalikud, et võidelda kommunismi ajast pärineva korruptsiooniga kohtusüsteemis. Vastased leiavad aga, et see ohustab õigusriiki.