Poolas jõustub peaaegu täielik abordikeeld

Poola põhiseaduskohus otsustas mullu 22. oktoobril, et raseduse katkestamine on põhiseaduse vastane ka loote väärarengu korral.

Poola abordiseadus võeti vastu 1993. aastal. Selle kohaselt on abort lubatud vägistamise, intsesti ja ohu puhul ema tervisele või loote tõsise väärarengu puhul. See viimane punkt on nüüd tühistatud.