ERR Brüsselis: pinged Astra Zeneca ümber tõusid Brüsselis haripunkti

«Nägemus, et ettevõte ei ole kohustatud tarnima vaktsiine, sest me allkirjastasime lepingu, milles nad lubasid anda endast parima, ei ole ei õige ega aktsepteeritav. Me sõlmisime lepingu kindlustamaks seda, et firma loob tootmisvõimekuse, et nad saaksid tarnida meile vaktsiine sel päeval, kui nad saavad ravimiameti heakskiidu,» lausus Euroopa Komisjoni tervisevolinik Stella Kyriakides.