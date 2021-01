Bideni sõnul peab USA kliimakriisis maailmas juhtpositsiooni võtma

Biden valmistub alla kirjutama tervet rida korralduskavandeid, mille eesmärgiks on ohjeldada kliimamuutust ja kuulutada aprillis välja kliimakonverents.

«Täpselt nagu me vajame ühtset riiklikku vastust koroonaviirusele, siis vajame me hädasti ka ühtset riiklikku vastust kliimakriisile,» ütles Biden Valges Majas.

«Minu arvates oleme kliimakriisiga tegelemisega juba kaugelt liiga kaua oodanud. Me ei saa enam oodata. Me näeme seda kõike oma silmaga. Teame ja tunneme seda niiöelda oma luudes. Ja on aeg tegutseda,» ütles Biden.