Biden kinnitas USA vankumatut panustamist Jaapani kaitsmisesse

Biden ja Suga arutasid «vankumatut panustamist Jaapani kaitsmisesse vastavalt 5. artiklile meie julgeolekuleppes», ütles Valge Maja avalduses, lisades, et Biden kinnitas «laiendatud heidutuse andmist Jaapanile».

Minister Austin kinnitas, et Senkaku saarte puhul rakendub USA-Jaapani julgeolekuleppe viies säte ja Ühendriigid on valmis vastu seisma mis tahes katsetele status quo rikkumiseks Ida-Hiina merel.

Senkaku (hiinapäraselt Diaoyu) saared on Jaapani kontrolli all, kuid nad on juba pikka aega Jaapani ja Hiina territoriaalse vaidluse objektiks.