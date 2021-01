Liibanonis sai koroonapiirangute vastastes rahutustes viga 200 inimest

Tripoli oli juba enne pandeemia puhkemist üks Liibanoni vaesemaid piirkondi, kuid viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud on kroonilist majanduskriisi süvendanud. Kui valitsus jaanuari alguse riigi sisuliselt sulges, jäid paljud elanikud igasuguse sissetulekuta.

"Ma ei suuda isegi leiba koju tuua," kurtis 39-aastane protestija Abdullah al-Bahr. "Me sureme kas nälga või koroonasse."

Ka teistes Liibanoni piirkondades on protestijad tõkestanud teid ja avaldanud meelt piirangute vastu. Võimud pikendasid eelmisel nädalal piiranguid veel kaheks nädalaks.

Liibanonis on kogu pandeemia vältel registreeritud üle 285 000 nakkusjuhu ja koroona tõttu on surnud üle 2470 inimese.

Koroonapuhang on suurendanud majanduskriisi, nii et üle poole elanikest on langenud vaesuspiirist allapoole ja neljandik elab äärmises vaesuses.