WHO hinnangul alistab inimkond lõpuks koroonaviiruse

WHO koroonatõrjetegevuse tehniline juht Maria Van Kerkhove kinnitas samas ühtlasi, et koroonaviiruse uued mutatsioonid ei tähenda lüüasaamist.

«Kas see tähendab, et me kaotame selle sõja? Ei,» ütles naine WHO sotsiaalmeedias otseülekandes edastatud meediaüritusel.

«Me oleme oma elu ühes tõsisemas võitluses. Peame veenduma, et me ei võitle üksteisega, vaid viirusega, siis suudame ka selle alistada,» lisas Van Kerkhove.

Suurbritannias avastatud uue ja nakkavama tüvega koroonaviirus on levinud maailmas 70 riiki, mida on kümne võrra rohkem kui nädal tagasi, teatas WHO varem päeval.