WHO eksperdid alustasid pärast karantiini Wuhanis tööd

Eksperte nähti väljumas hotellist ja istumas bussi, kuid esialgu pole teada, kuhu nad suundusid.

Kümne teadlase ülesanne on uurida uue koroonaviiruse algupära, kuid missioon on poliitiliselt tundlik, sest Hiinat on süüdistatud nii esialgse nakkuspuhangu suuruse varjamises kui katses algav uurimisprojekt nurjata.

Suur küsimärk on see, kas Hiina lubab uurijatel minna kõikjale, kuhu nad soovivad. Samuti pole teada, keda neil lubatakse küsitleda.

WHO on kinnitanud, et nende siht ei ole kedagi süüdistada.

WHO meeskond on lubanud, et keskendub oma visiidi ajal teadusele ja konkreetsemalt sellele, kuidas koroonaviirus levis loomadelt (arvatavalt nahkhiirtelt) inimestele.