Johnson väisab aina iseseisvusmeelsemat Šotimaad

Arvamusküsitluste järgi leiavad aga šotlased ülekaalukalt, et iseseisvusmeelne esimene minister Nicola Sturgeon on viirusekriisi haldamisel Johnsonist edukam olnud.

Kakskümmend järjestikust küsitlust on näidanud enamuse toetust Šotimaa iseseisvusele ja Šoti Rahvuspartei (SNP) on avaldanud 11-punktise kava uue referendumi korraldamiseks.

Johnson on rõhutanud, et 2014. aasta iseseisvusreferendum, kus Ühendkuningriiki jäämist pooldas 55 protsenti šotlastest, oli vaid kord inimpõlve jooksul ette tulev hääletus ning uut ta korraldada ei luba.

«Inimesed nagu mina ja Boris Johnson peame käima tööl põhjustel, millest rahvas aru saab. Aga me ei pea mööda ÜKd ringi sõitma. Meil on kohustus näidata eeskuju,» ütles ta kolmapäeval.

Downing Street teatas, et «peaministri üks põhilisi ülesandeid on olla ÜK valitsuse füüsiline esindaja» ja et peaministri jaoks on «õige olla kogukondadele, äridele ja avalikkusele nähtav ja kättesaadav».