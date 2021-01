WHO viiruseeksperdid alustavad Wuhanis töid

WHO meeskond külastab haiglaid, kohtub teadlastega ning esimeste enam kui aasta tagasi koroonaviirusesse nakatunud inimestega.

Neljapäeva hilisõhtul teatas WHO, et kohapealsed visiidid hõlmavad ka olulise tähtsusega Wuhani viroloogiainstituuti, Huanani turgu ning nakkushaiguste ennetamise keskuse (CDC) laboratooriumi.

Huanani turgu on peetud viiruseleviku algpunktiks.

WHO on kinnitanud, et nende siht ei ole kedagi süüdistada.