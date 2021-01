USA biotehnoloogiafirma Novavax teatas eile, et nende kahest süstist koosnev Covid-19 vaktsiin näitas Ühendkuningriigis korraldatud kliinilistes uuringutes 89,3-protsendist efektiivsust ning toimib edukalt ka seal tekkinud uue viirusetüve vastu. Samas Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) tekkinud mutatsiooni puhul on see vaktsiin märksa ebatõhusam.