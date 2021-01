Mustanahaline šerif jäi USAs matmata surnuaia «ainult valgetele» reegli tõttu

«Ma läksin just Oaklin Springsi surnuaeda, et valida oma abikaasa matmiseks hauaplats. Ma kohtusin seal ühe daamiga ning ta ütles, et ei saa mulle hauaplatsi müüa, kuna surnuaed on mõeldud vaid valgenahalistele,» kirjutas Karla Semien sel teisipäeval Facebookis. «Ma lihtsalt ei suuda uskuda, et midagi sellist juhtub Louisianas, Oberlinis 2021. aastal.»