Vahistatud Valgevene opositsionäär Babarõka ei saa otsust edasi kaevata

«Meile teatati 28. jaanuari õhtul ametlikult, et ülemkohus ise menetleb seda juhtumit. Viktar Babarõkale ei antud õigust otsust edasi kaevata,» ütles advokaat ja seletas, et kui ülemkohus toimib esimese astme kohtuna, et ole sellest kõrgemal seisvat apellatsioonikohut, mis tähendab, et edasi kaevata ei saa.