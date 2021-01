Euroopa Komisjon avalikustas täna AstraZenecaga sõlmitud lepingu ning komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul on ta sellega igati rahul, kuid tarvis on ka kindlust lepingu täitmise osas.

«Me tahame AstraZenecalt, nagu ka teistelt firmadelt, et lepingu tingimusi ka täidetakse,» lausus ta Saksamaa avalik-õiguslikule ringhäälingule Deutschlandfunk. «See on just küsimus, mida me firmaga arutame. Me tahame läbipaistvust. Me tahame planeerimiskindlust.»