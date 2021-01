Euroopa Liit andis AstraZeneca vaktsiinile müügiloa

"Me eeldame, et ettevõte tarnib 400 miljonit doosi, nagu kokku lepitud," kirjutas Twitteris von der Leyen Brüsseli ja AstraZeneca vaidluse süvenedes.

"Me teeme ka edaspidi kõik, mis võimalik, et tagada vaktsiinid eurooplastele, meie naabritele & partneritele kogu maailmas."

Tegemist on ränga löögiga blokile, millel on niigi probleeme vaktsineerimisega ja seab ühenduse vastasseisu selle endise liikme Suurbritanniaga AstraZeneca nappide tarnete omandamise üle.

Saksa vaktsiinikomisjon ütles neljapäeval, et seda ei peaks kasutama enam kui 65-aastaste kaitsesüstimiseks, sest pole piisavaid tõendeid, et see nende puhul toimib.

AstraZeneca vaktsiin sisaldab teist viirust, mida on muudetud nii, et selles on SARS-CoV-2 ogavalgu tegemiseks vajalik geen. Ogavalk on SARS-CoV-2 viiruse pinnal olev molekul, mis aitab viirusel inimese keharakkudesse siseneda.