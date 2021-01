Vene oligarh nimetas end Putini paleena tuntud kompleksi rahastajaks

«Jõudsin laenuandjatega mitme aasta eest kokkuleppele ning hakkasin selle koha rahastajaks. Kõik on tehtud ettevaatlikult, hästi ja oskuslikult. Loodan, et hotell saab mõne aasta pärast valmis. Usun, et Venemaal on palju häid kohti hotellide arendamiseks. Reisin riigis tihti ning paljud kohad on hiljuti tänu valitsuse tegevusele investeerijatele silma jäänud. Näiteks Kaug-Ida, Altai ja muidugi ka Musta mere rannik,» ütles Rotenberg Gelendžiki läheduses asuva kompleksi kohta.