Venemaa valitsus hoiatab Navalnõi toetajaid

Paljud Navalnõi lähikondlased on vangistatud ning politsei kavatseb pühapäeval Moskva kesklinnas liikumist takistada.

Venemaa siseministeeriumi esindaja Irina Volk hoiatas meeleavaldajaid koroonaviiruse eest ja teatas, et osalejaid, kes meeleavaldusel reegleid rikuvad, võidakse kriminaalkorras karistada.

23. jaanuari meeleavaldused olid Venemaal mitmete aastate jooksul suurimad ning valitsus üritab nende kordumist ennetada. Politsei on korraldanud läbiotsimisi Navalnõi kontoris ning pereliikmete ja lähikondlaste kodudes.

Navalnõi kukkus kokku 20. augustil ja viidi varsti pärast seda Venemaalt Berliini haiglasse. Laborid üle Euroopa ning Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon teatasid, et ta mürgitati närvigaasiga Novitšok. Venemaa valitsus on keeldunud täismahus kriminaaluurimise algatamisest.

Pärast Navalnõi vahistamist avaldasid tema toetajad kahetunnise video president Vladimir Putini Musta mere paleest. Putin on selle omamist eitanud, kuid perimeetrit valvavad FSO agendid, kes turvavad ka kõiki riigi tippametnikke. Laupäeval teatas Putini lähikondlane suurärimees Arkadi Rotenberg, et tema on selle objekti omanik.