LAV-is konfiskeeriti hulk koroonavastast «imeravimit»

LAV-i politsei kinnitas, et tegemist on ilmselt ivermektiini tablettidega, nende koguväärtus läheneb 400 000 USA dollarile ning nad on konfiskeeritud O. R. Tambo rahvusvahelises lennujaamas viimase kahe nädala jooksul.

Ivermektiin on parasiidivastane aine ning mõned inimesed väidavad, et see aitab koroonaviiruse vastu. Nõudlus selle ravimi järele kasvas hüppeliselt sõltumata teadlaste kinnitusest, et selle koroonavastase toime kohta puudub tõestus.