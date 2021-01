Macron: britid peavad oma suhtes EL-iga selgusele jõudma

«Millise poliitika Suurbritannia valib? Ei saa olla ühekorraga USA parim liitlane, Euroopa Liidu parim liitlane ning uus Singapur,» ütles Prantsusmaa president Briti ajalehele Guardian, lisades, et Ühendkuningriik peab tegema valiku.

Suurbritannia lahkus Euroopa Liidust jaanuaris 2020 pärast 40 aastat kestnud liikmelisust ja jõudis detsembris heitlike läbirääkimiste järel 27-liikmelise blokiga kaubandusleppeni.

«Kui ta tahab täielikult atlandiülest poliitikat, siis vajame meie (EL) selgitusi, sest see tähendab erinevust reeglites ja ligipääsus turule,» ütles Macron.

Samuti kritiseeris Prantsuse president Johnsoni varem väljendatud nägemust, et ÜK saab võimaluse lõigata tulu maksuvabadelt sadamatelt, nagu on varem teinud Singapur.

Macron ütles Guardianile, et teda ajasid eelmise aasta pingeliste Brexiti-läbirääkimiste ajal kõlanud isiklikud rünnakud naerma.

«Alati, kui neil on EL-iga probleeme, suunavad britid oma põlguse prantslaste ja minu vastu, leides, et just meie oleme vastutavad,» märkis ta.

«Ma olen selle rolliga leppinud. Mõnikord, kui pinged on üleval, ma küsin «miks mina?», aga võib-olla teeb see mind just tähtsamaks, kui ma olen,» arutles Macron.

Prantsuse president avaldas lootust, et Johnson näeb ka edaspidi Euroopa ja Suurbritannia tulevikku seotuna.