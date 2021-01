London avas viisaskeemi miljonitele Hongkongi elanikele

Immigratsioonikava on vastus Pekingi mullusele otsusele kehtestada Hongkongis julgeolekuseadus, et suruda maha demokraatiameelsed protestid.

Hiina teatas reedel, et ei tunnusta enam Hongkongi elanike Briti ülemeremaade (BNO) passi reisi- ja isikut tõendava dokumendina.

Zhao sõnul on Hiina Suurbritannia sammudest nördinud ning see on ülemeremaade passide tühistamise põhjus.