WHO eksperdid külastasid esimeseks nakkuskoldeks olnud Wuhani turgu

WHO töörühma liikmed külastasid Huanani mereandide turgu, mis on suletud alates eelmise aasta jaanuarist.

WHO ekspertide eesmärgiks on hankida andmeid pandeemia algusjärgust ja sellest, kuidas see kandus loomadelt inimestele. Nii WHO-d kui Hiinat on kritiseeritud selle eest, et uurijad lubati riiki alles nüüd.