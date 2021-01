FOTOD ⟩ Politsei pidas Navalnõi toetusmeeleavaldustel kinni üle 4000 inimese

Vabaühenduse OVD-Info andmeil on seni vahistatud 4027 inimest, neist 1167 Moskvas ja 862 Peterburis. Enam kui 4000 oli kinnipeetuid ka möödunud nädalavahetusel.

«Kui me püsime vait, siis homme tullakse järele mõnele meie seast,» kirjutas ta.

Võimude survemeetmetest hoolimata on Navalnõi abid kutsunud uutele üleriigilistele protestidele enne opositsioonijuhi 2. veebruaril algavat kohtuprotsessi, kus muu hulgas pannakse talle süüks varasema tingimisi vanglakaristuse tingimuste eiramist.

Vene võimud on hoiatanud meeleavaldustel osalemise eest ja ähvardanud protestijaid kriminaalsüüdistustega.

Moskvas on võimud sulgenud meeleavalduse eel seitse metroojaama ja piiranud jalakäijate liikumist südalinnas.

Vene ajakirjanike liit teatas, et kinnipeetute seas on ka vähemalt 35 meediaväljaannetes töötavat inimest.

Sajad inimesed marssisid Moskva Matrosskaja Tišina vangla juurde, kus hoitakse Navanõid, skandeerides «Vabadus!» ja «Putin on varas!» Politsei pidas vangla juures kinni kümneid inimesi.

«Terve kesklinn on sisse piiratud,» lausus Natalja Grigorjeva, kes tuli Peterburi oma tütrega. «Ja kelle vastu see kõik on, omaenda rahva vastu?»