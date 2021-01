ÜLEVAADE ⟩ Mägi-Karabahhi sõda jättis veteranidele igavese jälje

Enne möödunud sügisel Mägi-Karabahhis puhkenud sõda oli Armeenias viimaste sõdade tagajärjel juba ligi 9000 invaliidistunud veterani. Eelmise aasta konfliktiga suurenes see arv hinnanguliselt veel 8000 võrra.

Invaliidistunud sõjaveteranid peavad rinda pistma paljude muredega. Riiklikud hüvitised tulevad viivitusega ja on üpris piiratud, paljudel veteranidel puudub ligipääs heal tasemel arstiabile ning haiglates tuleb pikalt oodata. Samuti elavad paljud raskelt vigastada saanud veteranid kesistes tingimustes. Haridus- ja karjäärivõimalused on piiratud ja nii on keeruliseks kujunenud vigastatute taaslõimumine ühiskonda.