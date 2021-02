ELi välispoliitikajuht loodab kohtuda Navalnõiga

Borrell on sattunud mitme liikmesmaa surve alla loobuda Moskva-visiidist, kuna kardetakse, et Venemaa võib seda ära kasutada propaganda eesmärkidel.

«Jätkuvad laialdased kinnipidamised ja jõu kasutamine oma poliitilisi seisukohti väljendada üritavate inimeste vastu on vastuvõetamatu,» ütles Borrelli esindaja Peter Stano esmaspäeval. «See on üks küsimustest, mis vajab Moskvas tõstatamist ning välispoliitika kõrge esindaja kavatseb seda ka teha.»

Stano sõnul on EL Navalnõi meeskonnaga ühenduses, et selgitada välja, millised on võimalused temaga kohtuda. Esindaja tunnistas, et kohtumise võimaldamine sõltub Vene võimudest.