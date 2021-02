Saksamaa saadab Portugalile hingamisaparaate

«Portugal on iseäranis dramaatilises olukorras,» märkis kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer. «Sellistel aegadel on solidaarsus Euroopas asendamatu,» lisas ta.

Pea pooled Portugali 12 000 koroonasurmast on registreeritud jaanuaris, viiruse kolmanda laine ajal. 15. jaanuaril kehtestati riigis üldine liikumiskeeld ja pühapäevast reisikeeld välismaalt.

Et haiglakohtadest on nappus, on patsiente riigi suurimasse Santa Maria haiglasse toimetavad kiirabiautod sageli tundide viisi järjekorras.