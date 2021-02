Iraan palus Euroopa Liidul koordineerida tuumaleppesse naasmist

«President Biden on öelnud väga selgelt, et kui Iraan täidab täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, siis teeb USA sama,» ütles Blinken.

Joe Bideni asumine Ühendriikide presidendiks on tõstnud lootust, et lepe suudetakse päästa. Tema eelkäija Donald Trump viis USA leppest 2018. aastal välja ja taaskehtestas Iraanile karmid sanktsioonid.

Leppega lõdvendati sanktsioone vastutasuks Teherani tuumaprogrammi piiramisele ja lubadusele, et riik ei proovi arendada tuumarelva. Iraan on rõhutanud, et tema tuumaprogramm on tsiviilotstarbega.