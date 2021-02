Türgi president vihjas uue põhiseaduse vajadusele

Praegu 66-aastane Erdoğan on Türgit valitsenud alates 2002. aastast kas peaministri või presidendina. 2017. aastal muutis ta põhiseadust nii, et presidendi võim suurenes ja peaministri amet kaotati. Samal ajal piirdus presidendiaegade arv kahega. Järgmisel aastal võitis ta presidendivalimised ja alustas oma esimest ametiaega.

Erdoğan on öelnud nii von der Leyenile kui Saksamaa kantslerile Angela Merkelile, et Ankara tahab suhetes Euroopa Liiduga pöörata uue lehekülje. Euroopa Liit on teatanud, et ehkki Türgist tulevad signaalid on positiivsed, peab Ankara neid toetama konkreetsete faktide ja sammudega. EL-i ja Türgi vahel on ka teisi tüliõunu, näiteks Ankara roll Süüria, Liibüa ja Mägi-Karabahhi konfliktis.