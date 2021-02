Jaapan pikendab koroonaviiruse eriolukorda kuu võrra

Ametlikku teadaannet pikendamise kohta on oodata peaminister Yoshihide Suga õhtusel pressikonverentsil. Valitsuse pressiesindaja Katsunobu Kato ütles aga hommikul ajakirjanikele, et «meie hinnangul on edasine valvsus veel mõnda aega õigustatud».

Jaapani haiguspuhang on olnud võrdlemisi väike ja surnud on vaid veidi üle 5700 inimese. Samas on tervishoiusüsteem aina ülekoormatum ja avalikkuse toetus eriolukorrale ja selle pikendamisele on kõrge.